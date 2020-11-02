Сургут, Югра, , 10:40 — REGNUM В самом крупном городе Югры Сургуте за девять месяцев 2020 года выросло число самовольных уходов подростков из семьи. Об этом сообщает «СИА — Пресс» со ссылкой на комиссию по делам несовершеннолетних муниципалитета.

С начала года из дома сбежали 37 несовершеннолетних, рост с аналогичным периодом 2019 года составил 26%. При этом побеги из детских домов сократились до шести, на 17%.

Причинами самовольных уходов является склонность к бродяжничеству и внутрисемейные конфликты.

«Фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних в период совершения самовольного ухода не выявлено», — сообщили в городской комиссии по делам несовершеннолетних.