Брянск, , 10:44 — REGNUM Депутат Брянской областной думы шестого и седьмого созывов, главный врач Жуковской ЦРБ Николай Третьяков погиб в результате ДТП в Жуковке Брянской области. Мужчину сбила машина.

По данным регионального УМВД, 30 октября около 20:00 в Жуковке 32-летний водитель автомобиля Nissan Almera выполняя обгон впередиидущего транспортного средства, сбил 54-летнего пешехода в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Мужчина шёл по левой обочине в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался, им оказался главный врач районной больницы, действующий депутат облдумы Николай Третьяков.

«За успешную профессиональную деятельность в 2008 году Николай Михайлович был награждён Почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации». Его активная гражданская позиция, высочайший профессионализм, пристальное внимание к вопросам доступности и качества медицинской помощи, опытный взгляд наставника и совет доктора всем, кто бы к нему ни обращался, навсегда останутся в памяти родных, коллег, пациентов. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении правительства региона.

Николая Третьякова похоронили 1 ноября.