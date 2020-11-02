Брянск, 2 ноября 2020, 10:44 — REGNUM Депутат Брянской областной думы шестого и седьмого созывов, главный врач Жуковской ЦРБ Николай Третьяков погиб в результате ДТП в Жуковке Брянской области. Мужчину сбила машина.
По данным регионального УМВД, 30 октября около 20:00 в Жуковке 32-летний водитель автомобиля Nissan Almera выполняя обгон впередиидущего транспортного средства, сбил 54-летнего пешехода в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Мужчина шёл по левой обочине в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался, им оказался главный врач районной больницы, действующий депутат облдумы Николай Третьяков.
Николая Третьякова похоронили 1 ноября.