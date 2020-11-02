Баку, , 10:40 — REGNUM Штурмовик Су-25 ВС Армении был уничтожен в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом 2 ноября сообщает минобороны Азербайджана на своей странице в соцсети Twitter.

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Отмечается, что на протяжении дня 1 ноября подразделения ВС Армении пытались провести атаку на Зангиланском участке границы двух стран и отступили, потеряв «около 30 человек личного состава».

«Также был расстрелян штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе военных действий в ночь на 2 ноября подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской республики уничтожили танк и колонну техники ВС Азербайджана.