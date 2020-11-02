Мадрид, , 10:21 — REGNUM Митинг в испанских городах Леон и Логроньо против мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, перерос в беспорядки. Об этом сообщает агентство EFE.

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Инцидент произошёл вечером 1 ноября. В Логроньо протестующие, помимо прочего, поджигали мусорные баки. Представительство правительства страны в автономном сообществе Риоха заявило, что «полиция задержала этой ночью в Логроньо ещё четырех человек после беспорядков».

В Леоне противники «антиковидных» мер собрались через соцсети. В ходе беспорядков протестующие повреждали автомобили, бросали дымовые шашки с криками «Свобода!» и переворачивали мусорные баки.

Это не первый случай беспорядков, вспыхнувших в ходе акций протеста против введённых в стране мер. Ранее десятки человек были задержаны в других испанских городах.