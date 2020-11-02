Иркутск, , 10:20 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 450, в том числе четверо человек скончались за последние сутки. Ещё 120 человек с коронавирусом умерли от иных болезней. Об этом 2 ноября сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

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Общее число выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 составило 25 028 человек, причём 239 из них добавились только за последние сутки. Госпитализированы 4064 пациента (+157 за последние сутки). Выздоровели 19 764 пациента (+14 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 октября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 440, в том числе 12 человек скончались за одни сутки.

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