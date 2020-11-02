Белгород, , 10:18 — REGNUM Субподрядчик строительного объекта, на котором погиб 19-летний студент, задержан в Белгороде. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, сообщили ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

По факту нарушения правил безопасности при производстве работ, повлекших по неосторожности смерть человека, 31 октября задержан 45-летний индивидуальный предприниматель. Он привлёк студентов к земляным работам, не обеспечив их безопасность и нарушив строительные правила и нормы. Субподрядчика задержали в порядке ст.91 УПК РФ, поместили в изолятор временного содержания, где он дал показания. Следователи проверяют на причастность к совершению преступления иных лиц, участвовавших в строительных работах.

19-летний студент погиб на стройке детского сада по улице Апанасенко в Белгороде — в траншее, где он находился с ещё одним студентом, обвалился грунт.

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