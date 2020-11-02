Волгоград, , 09:53 — REGNUM Мужчина, жестоко избитый в отделении банка в Центральном районе Волгограда, скончался в реанимации больницы. На него напал родственник женщины, с которой в школьном родительском чате вступил в словесную перепалку погибший.

Злоумышленник напал на мужчину в офисе банка 23 октября. Он избил потерпевшего, «защищая честь сестры» после нескольких якобы обидных высказываний в школьном родительском чате. Драка попала в объективы камер, родственники избитого передали в правоохранительные органы переписку. Мужчина неделю провёл в коме и скончался не приходя в сознание.

Известно, что злоумышленник ранее был судим за мошенничество. Возбуждено уголовное дело, которое переквалифицировано на более тяжкую статью в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Расследованием будет заниматься региональный Следственный комитет, сообщает издание «V1.ru».