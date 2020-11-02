Варшава, , 09:39 — REGNUM Перед входом в костел Святого Отто в польском Щецине неизвестные правонарушители нарисовали знаки молнии — символы протеста против решения Конституционного суда республики об ужесточении запрета на аборт. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Как сообщил священник Павел Гужиньский, работающий в данном храме, инцидент произошел вечером в пятницу, 30 октября. Помимо разрисованных стен, у входа неизвестные оставили плакаты с лозунгами, в т.ч. «Костел для людей, а не для партии». Это говорит о том, что хулиганы могут быть либо участниками протестного движения, либо им сочувствующими.

Помимо этого, обнаружено, что пропали деньги из ящиков для пожертвований — их также могли похитить те, кто разрисовал стены и оставил плакаты.

В настоящее время полиция собирает информацию, анализирует данные видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях: если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.