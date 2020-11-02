Черкесск, , 09:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ДТП на трассе Черкесск — Домбай с большим количеством пострадавших и двумя погибшими. В результате столкновения двух автомобилей скончались два человека, еще шестеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 1 ноября около 12:25 на 83-м км федеральной автодороги. Водитель «Лада-Приора» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной Nissan Tiid». Двое пассажиров отечественной автомашины скончались на месте происшествия.

«В медицинское учреждение с различными травмами доставлены и госпитализированы водители и четверо пассажиров обеих автомашин», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Причины аварии и обстоятельства в настоящее время устанавливаются. Состояние раненых не уточняется.