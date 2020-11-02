Измир, Турция, , 09:21 — REGNUM Сотрудники спасательных служб Турции извлекли из-под завалов, которые образовались после произошедшего 30 октября в западной провинции страны Измир землетрясения, трехлетнего ребенка. Об этом 2 ноября сообщает Anadolu Ajansı.

«Трехлетняя <…> (девочка — ред.), которая находилась под обломками, была извлечена из-под обломков <…> и доставлена в больницу на машине скорой помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что спасенный ребенок стал 106-м человеком, пострадавшим под обломками и отмечается, что спасательные работы ведутся уже в течение 65 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших в результате землетрясения, произошедшего в западной турецкой провинции Измир 30 октября, выросло до 79.