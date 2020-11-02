Каменский район, , 09:28 — REGNUM На трассе Пенза — Тамбов произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Пензаинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария случилась 1 ноября в 16:30 в Каменской районе Пензенской области. На 222-м км трассы столкнулись ВАЗ-2109 и Kia Rio. За рулем ВАЗа находился 30-летний водитель, другой машиной управлял 39-летний мужчина. В результате ДТП погибли на месте пассажир иномарки, мальчик 2009 года рождения, и водитель «девятки». Другой участник аварии и его пассажиры — мужчина и женщина — с различными травмами были госпитализированы.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, 28 августа на 478-м км автомобильной дороги Нижний Новгород — Саратов грузовой автомобиль ДАФ под управлением 44-летнего водителя столкнулся с легковушкой «Лада-Ларгус» под управлением 24-летнего мужчины. В результате аварии водитель и 39-летний пассажир «Лады» скончались на месте. Водитель большегруза после оказания медицинской помощи был отпущен.

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