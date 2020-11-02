Бени, Конго, , 09:16 — REGNUM По меньшей мере 21 человек погиб в результате массового убийства на северо-востоке ДР Конго. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda cо ссылкой на заявление представителя местной администрации.

Донат Кибвана из района Бени в Северном Киву заявил, что нападение, предположительно, было совершено боевиками одной из местных исламистских группировок.

По его словам, вооруженные лица сначала атаковали конкурирующую группу конголезских ополченцев, а затем убили жителей деревни Лисаса, причем «предварительное число погибших» составило 21 человек.

Как сообщают журналисты, в регионе регулярно происходят атаки боевиков, жертвами которых становятся гражданские лица. Как передавало ИА REGNUM, в ходе недавней атаки боевиков в провинции Северное Киву погибли 18 человек.

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