Каракас, , 09:06 — REGNUM На территории западного венесуэльского штата Баринас сотрудниками правоохранительных органов страны было изъято 119 кг кокаина. Об этом 2 ноября сообщает государственное телевидение Венесуэлы.

По информации источника, правоохранителями была организована операция, в ходе которой ими были задержаны два гражданина страны, которые подозреваются в организации сети наркотрафика.

Также указывается, что сотрудники полиции в настоящее время ведут поиск сообщников задержанных лиц.

Кроме того, уточняется, что с начала текущего года венесуэльскими правоохранителями было конфисковано примерно 7 т марихуаны и свыше 5 т кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупная подпольная нарколаборатория была обнаружена сотрудниками полиции в подмосковном Домодедово.