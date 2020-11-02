Кабанский район, Бурятия, , 08:55 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии дознаватели устанавливают причину крупного пожара на территории летнего спортивного лагеря в селе Новый Энхалук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, возгорание произошло утром 31 октября.

К моменту прибытия пожарных, брусовое здание спального корпуса было полностью охвачено огнём, кровля обрушилась. На тушение пожара потребовалось около часа. В результате здание обгорело на площади 437,5 квадратного метра.

«Данная база не эксплуатируется с августа текущего года, находится на консервации, электропитание выключено, отопление отсутствует. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается», — отметили в ведомстве.

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