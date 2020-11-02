Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В Бурятии зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались девять человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 191.

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В стационарах на лечении остается 2181 пациент. Из них 75 больных находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«Занятость коечного фонда составляет 89,9%. На 08:00 ч. 02.11.2020 проходят амбулаторное лечение 1611 пациентов с COVID-19, наблюдаются 9125 человек», — отметили в оперштабе.

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