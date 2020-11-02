Улан-Удэ, 2 ноября 2020, 08:45 — REGNUM В Бурятии зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались девять человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 191.
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В стационарах на лечении остается 2181 пациент. Из них 75 больных находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
«Занятость коечного фонда составляет 89,9%. На 08:00 ч.
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