Санкт-Петербург, , 08:47 — REGNUM Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на юго-западе Петербурга вечером в воскресенье, 1 ноября. Всех пострадавших отвезли в больницу. Предполагаемый виновник аварии — водитель автомобиля каршеринга.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого около 22 часов Hyundai Solaris (каршеринг) под управлением 20-летней девушки столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с места ДТП были госпитализированы девушка — водитель иномарки, и ее 21-летний пассажир, оба в состоянии средней степени тяжести.

Также госпитализированы 25-летний водитель автомобиля Lada и его 20-летняя пассажирка, оба в состоянии средней степени тяжести. С легкими повреждениями в больницу отправили ребенка 2019 года рождения.

По факту ДТП органами полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По словам свидетелей ДТП, девушка за рулем каршеринга двигалась с превышением разрешенной скорости на красный сигнал светофора.