Салехард, , 08:23 — REGNUM На участке магистрального газопровода «Прогресс» в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Об этом 2 ноября сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

«Второго ноября в 00:45 на 59-м километре магистрального газопровода «Ямбург — Западная граница СССР» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ДЗО ПАО «Газпром») диаметром 1400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер», — говорится в сообщении.

Также указывается, что участок с 32-го по 60-й км был отключен, и отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет, ограничений на поставки газа потребителям тоже нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 30 октября на сталелитейном заводе в польском Кракове в одном из цехов произошел пожар.