Домодедово, Московская область, , 08:21 — REGNUM Крупная подпольная нарколаборатория была обнаружена сотрудниками полиции в подмосковном Домодедово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Был задержан и подозреваемый в организации нелегального производства наркотических веществ, 23-летний житель города Майкопа. Нарколаборатория была организована на арендованном молодым человеком участке земли в Барыбино. В расположенной на участке деревянной постройке силовиками были обнаружены и изъяты 57 канистр с прекурсорами для изготовления наркотиков и более двух килограмм уже готового наркотического вещества мефедрон.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. В настоящее время предполагаемый организатор нарколаборатории заключён под стражу, устанавливаются личности возможных соучастников подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России удалось приостановить рост наркомании.

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