Горно-Алтайск, , 08:12 — REGNUM В Республике Алтай в воскресенье, 1 ноября, зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Так, за минувшие сутки скончались два жителя Горно-Алтайска, жители Шебалинского и Турочакского района. Среди умерших две женщины 54 лет и 61 года, а также двое мужчин 72 и 75 лет.

«У всех были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония. В двух случаях — другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 58 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 53 — от COVID-19, пять — от иных причин», — отметили в штабе.

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