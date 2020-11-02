Измир, Турция, , 08:09 — REGNUM Общее число погибших в результате землетрясения, произошедшего в западной турецкой провинции Измир 30 октября, выросло до 79. Об этом 2 ноября сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«79 наших граждан погибли», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 743 человека из 962 пострадавших выписаны из больниц, ещё 219 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 76 человек возросло число погибших в результате землетрясения на западе Турции.