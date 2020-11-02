Манила, , 08:05 — REGNUM Новый, уже двадцатый по счёту в этом сезоне, тропический шторм «Атсани» надвигается на Филиппины. Об этом 2 ноября сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

Тропический шторм сформировался в западной части Тихого океана и смещается в сторону Филиппин. В настоящее время эпицентр стихии находится в 920 км северо-восточнее столицы Филиппин, города Манила. По прогнозам метеорологов, уже к 6 ноября «Атсани» может достичь северной оконечности острова Лусон, крупнейшего из филиппинских островов.

В это же время тайфун «Гони», вызвавший разрушения на Филиппинах и унёсший жизни 16 человек, вышел в Южно-Китайское море и двигается в сторону центральной части Вьетнама.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 погибших в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Гони» на Филиппинах.

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