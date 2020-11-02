Манила, , 07:50 — REGNUM До 16 выросло число жертв стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Гони» на Филиппинах, сообщает агентство Reuters.

По его данным, десять человек погибли в провинции Албай и еще шестеро — в Катандуанесе. Обе провинции расположены на главном острове Филиппин Лузон. Отмечается, что в наиболее пострадавшие от тайфуна районы уже направился президент страны Родриго Дутерте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Филиппин, наибольший ущерб тайфун нанес региону Бикол в провинции Албай. Там около 300 жилых домов оказались завалены грязью из-за схода оползней. Несколько деревень оказались затопленными из-за выхода рек из берегов.

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