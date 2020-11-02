Хабаровск, , 07:37 — REGNUM В Хабаровском крае за девять месяцев 2020 года изъяли из незаконного оборота 19 920 единиц алкоголя. Это значительно больше, чем в предыдущем году, — 15 692 единицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По сигналам и обращениям жителей края было проведено 405 внеплановых проверок. Выписано штрафов на более чем 10,7 млн рублей. В 2019 году нарушений выявили на 3,5 млн рублей.

В АО «Росспиртпром» на уничтожение передано 16 303 бутылки. Это изъятый алкоголь, по которому вступило в законную силу судебное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,5 тонны нелегальной спиртосодержащей продукции задержали правоохранители в Ингушетии. Машину, в которой находился «левый» алкоголь известных наименований, остановили в селении Зязиков-Юрт для проверки. Документов на продукцию у водителя не оказалось.