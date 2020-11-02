Канск, Красноярский край, , 07:08 — REGNUM Канская межрайонная прокуратура провела проверку по факту ухода двухлетнего ребёнка из детского сада в городе Канске. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в прокуратуре Красноярского края.

Проверка выявила нарушения в действиях должностных лиц дошкольного учреждения, «выразившиеся в необеспечении охраны жизни и здоровья ребёнка в период нахождения в детском саду».

В адрес главы Канска внесено представление. В период проверки были прекращены трудовые отношения с заведующей детсадом и младшим воспитателем.

Напомним, в конце октября в Канске двухлетний мальчик убежал из детского сада. Он едва не пострадал от стаи собак. Животных спугнула девушка из соседнего дома. Она и отнесла мальчика обратно в детсад.

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