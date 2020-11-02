Петропавловск-Камчатский, 2 ноября 2020, 06:50 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД РФ.
Сообщается, что авария произошла в ночь на 1 ноября на 19-м километре автодороги Морпорт — Аэропорт. По предварительной версии, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали три человека, их всех госпитализировали.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября легковой автомобиль наехал на группу людей в Краснодарском крае. В результате аварии погибли пятеро человек.