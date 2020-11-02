Чита, , 06:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 261 человек, причём 233 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пяти человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 151 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 102 находятся в тяжелом состоянии, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 72 человека за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 8197 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 30 октября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляло 11 556 человек, причём 229 из них добавились только за одни сутки.

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