Петропавловск-Камчатский, , 06:12 — REGNUM Вулкан Карымский в Камчатском крае выбросил столб пепла высотой около пяти километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«С учётом направления ветра, пепловый шлейф распространяется в восточном-северо-восточном направлении», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что населенных пунктов по пути распространения шлейфа нет. Выпадения пепла в городах и поселках Камчатки не фиксировалось. Туристы также у вулкана отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла. Тогда вулкану присвоили повышенный код авиационной опасности.

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