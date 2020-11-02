Петропавловск-Камчатский, 2 ноября 2020, 06:12 — REGNUM Вулкан Карымский в Камчатском крае выбросил столб пепла высотой около пяти километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.
«С учётом направления ветра, пепловый шлейф распространяется в восточном-северо-восточном направлении», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что населенных пунктов по пути распространения шлейфа нет. Выпадения пепла в городах и поселках Камчатки не фиксировалось. Туристы также у вулкана отсутствуют.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла. Тогда вулкану присвоили повышенный код авиационной опасности.
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