Измир, Турция, , 05:36 — REGNUM До 76 человек возросло число погибших в результате землетрясения на западе Турции. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

В результате подземных толчков магнитудой 6,9 в турецкой провинции Измир было разрушено и получили повреждения 17 зданий. Жертвами землетрясения стали 76 человек, 962 человека получили травмы разной степени тяжести. На настоящее время под наблюдением медиков в больницах остаются 219 пострадавших, 743 человека выписаны из медучреждений.

Землетрясение произошло днём 30 октября в турецкой провинции Измир, эпицентр подземных толчков находился в Эгейском море, близ города Сеферихисар. Подземные толчки ощущались и на греческих островах. В частности, на острове Самос зафиксированы разрушения и повреждения зданий, погибли два человека, пострадали не менее 20 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 73 погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир.

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