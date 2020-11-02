Находка, Приморский край, , 04:54 — REGNUM 18 человек были спасены из горящего жилого дома двумя сотрудниками полиции в Приморском крае. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в городе Находка. О пожаре в сообщила в полицию соседка хозяев загоревшейся квартиры. Женщина рассказала, что она и её супруг не могут выбраться из дома из-за сильного задымления. Сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов немедленно прибыли на место происшествия, обесточили дом и оповестили жильцов о необходимости покинуть дом.

Затем, забравшись по оконным решёткам на второй этаж, сотрудники полиции помогли покинуть квартиру жильцам, которым дым отрезал выход на улицу. Полицейские спасли женщину, её супруга и собаку. Всего из дома до приезда пожарных было эвакуировано 18 человек.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В результате ЧП погибла хозяйка квартиры, в которой начался пожар. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Руководство регионального ГУ МВД рассматривает вопрос о поощрении Гурницкого и Щапова за спасение людей при пожаре. Сами сотрудники полиции не считают свой поступок героическим и отмечают, что профессия полицейского предполагает спасение и защиту жизни граждан в любой ситуации.

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