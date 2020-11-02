Петропавловск-Камчатский, , 04:45 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 25 километрах к востоку от поселка Усть-Камчатск. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Отмечается, что подземные толчки интенсивностью 4−5 баллов ощутили жители Усть-Камчатска и Крутоберегово. Информации о возможных пострадавших не поступало, обращений в спасательные службы в связи с землетрясением не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Филиппинах. Его эпицентр располагался в 4 километрах от города Магалланес на глубине 160,2 километра. Пострадавших не было.

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