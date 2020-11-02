Манила, , 03:57 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате стихийных бедствий на Филиппинах, вызванных мощным тайфуном «Гони». Об этом свидетельствует отчёт филиппинского правительства.

Согласно данным правительства, наибольший ущерб от тайфуна получил регион Бикол. Там более 300 жилых домов оказались завалены грязью и вулканическими камнями в результате схода оползней. Также несколько деревень затопило из-за выхода рек из берегов.

В результате стихийных бедствий погибли десять человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября супертайфун «Гони» обрушился на Филиппины. Наибольший ущерб шторм нанес провинции Албай. Ранее отмечалось, что из-за тайфуна филиппинские власти эвакуировали несколько тысяч человек из потенциальной зоны бедствия.

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