Сыктывкар, , 02:40 — REGNUM Короткое замыкание стало причиной возгорания в уклонном блоке нефтешахты №3 НШУ «Яреганефть» в Коми. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ООО «Лукойл-Коми».

По предварительным данным, причиной возгорания в нефтешахте стало короткое замыкание при проведении буровых работ. Работы проводились в уклонном блоке 3Т-4 сотрудниками подрядной организации ООО «Нефтегазмаш» (НГМ).

Информация о возгорании в нефтяной шахте поступила 1 ноября в 20:03 мск, на момент ЧП в шахте находились 82 горняка. Отмечается, что сотрудники предприняли попытку самостоятельно ликвидировать возгорание, но им это не удалось. Руководство предприятия начало немедленную эвакуацию людей из шахты, 80 горняков были подняты на поверхность, местонахождение ещё двух человек устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале доследственной проверки по факту ЧП в уклонном блоке нефтешахты в Коми.

Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ проводит проверку после ЧП на нефтешахте в Коми