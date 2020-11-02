Чэнду, Китай, , 02:31 — REGNUM Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате отравления газом в города Мяньян в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 7:50 по местному времени 1 ноября, когда сотрудники одной из компании потеряли сознания из-за отравления угарным газам в своем общежитии, сообщили в департаменте по связям с общественностью мяньянского района Аньчжоу.

Четверо сотрудников скончались, несмотря на попытки медиков из спасти. Еще трое были доставлены в госпиталь в стабильном состоянии. Предварительное расследование показало, что отравление газом стало следствием плохой вентиляции ванной комнаты.