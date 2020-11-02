Минск, , 02:16 — REGNUM Более 300 участников протестных акций было задержано сотрудниками правоохранительных органов в Белоруссии. Об этом 2 ноября сообщает правозащитный центр «Весна».

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Список задержанных, опубликованный на сайте организации, насчитывает 304 человека. Задержания проводились силовиками в ходе несанкционированных протестных акций в Могилеве, Гродно, Бресте, Жодишках, а также в столице Белоруссии, городе Минске.

Протестная акция под названием «Дзяды» («Предки») прошла в ряде крупных городов страны и была приурочена ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября белорусской оппозицией. Шествие в Минске и других городах страны не было санкционировано властями, протестующие провели его в рамках акций протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 270 задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии. Отмечается, что некоторых задержанных уже отпустили.

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