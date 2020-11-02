Измир, Турция, , 01:51 — REGNUM До 73 человек возросло число погибших в результате землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Измир на западе страны. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

По последним данным в результате землетрясения, эпицентр которого находился в акватории Средиземного моря, недалеко от города Сеферихисар, погибли 73 человека, пострадал 961 человек. На настоящий момент выписаны из медучреждений 743 человека, 218 пострадавших продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Поисково-спасательные работы в Измире продолжаются до сих пор, в них участвуют 40 бригад медиков, 35 отрядов спасателей, а также добровольцы из числа местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 69 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое было зафиксировано в Турции. Эпицентр подземных толчков находился в Эгейском море, в 19 км на северо-запад от острова Самос. После землетрясения было зарегистрировано 67 афтершоков.

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