Ницца, Франция, , 01:02 — REGNUM Три человека, задержанных в рамках расследования нападения на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, освобождены из-под стражи сотрудниками правоохранительных органов во Франции. Об этом 1 ноября сообщил телеканал France 24.

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Под арестом на настоящее время остаются четыре человека, в том числе главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний выходец из Туниса. Первые показания по данному делу дал один из задержанных, молодой человек 29-ти лет. Он был задержан в городе Грас, по предварительным данным, молодой человек тесно общался с главным подозреваемым в период, когда они вместе пытались добраться до Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате которой погибли три человека. В мэрии Ниццы назвали произошедшее терактом. К расследованию инцидента подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

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