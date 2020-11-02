Найроби, , 00:57 — REGNUM Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком на дороге в округе Килифи в Кении, сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате ДТП погибли пятеро мужчин и четыре женщины. Еще семь человек пострадали, их экстренно доставили в местную больницу. Отмечается, что среди пострадавших двое — дети. Также двое раненых находятся в критическом состоянии.

«Причиной аварии является превышение скорости и неаккуратное вождение», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября грузовик столкнулся со школьным автобусом на юго-востоке Нигерии. В результате ДТП погиб 21 ребенок, еще несколько человек получили травмы. Водитель грузовика скрылся с места аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20 детей погибли в ДТП на юге Нигерии