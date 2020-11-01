Ухта, Коми, , 22:59 — REGNUM В Коми проводится доследственная проверка по факту задымления в уклонном блоке нефтешахты №3 НШУ «Яреганефть». Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

«Проводится спасательная операция, — говорится в сообщении. — На место происшествия выехала следственно-оперативная группа».

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Напомним, 1 ноября в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», сообщили ТАСС, что в Коми вывели на поверхность всех горняков из нефтяной шахты, где произошло задымление.

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