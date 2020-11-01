Сыктывкар, 1 ноября 2020, 22:00 — REGNUM В Коми вывели на поверхность всех горняков из нефтяной шахты, где произошло задымление. Об этом 1 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть».
»Людей (горняков) всех подняли (на поверхность), — сообщили в пресс-службе предприятия. — На шахте задымление».
По последним данным, в момент ЧП всего в шахте находились 82 человека. Информации о том, есть ли пострадавшие среди горняков, пока нет.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 16 октября пресс-служба администрации Таштагольского района Кемеровской области сообщила, что в результате подземного толчка магнитудой 4,2, который произошёл неподалеку от города Таштагола, пострадали два горняка.
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