Сыктывкар, , 22:00 — REGNUM В Коми вывели на поверхность всех горняков из нефтяной шахты, где произошло задымление. Об этом 1 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть».

»Людей (горняков) всех подняли (на поверхность), — сообщили в пресс-службе предприятия. — На шахте задымление».

По последним данным, в момент ЧП всего в шахте находились 82 человека. Информации о том, есть ли пострадавшие среди горняков, пока нет.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября пресс-служба администрации Таштагольского района Кемеровской области сообщила, что в результате подземного толчка магнитудой 4,2, который произошёл неподалеку от города Таштагола, пострадали два горняка.

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