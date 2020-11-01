Сургут, Югра, , 21:59 — REGNUM В Югре будут судить жительницу Сургута за организацию образовательной деятельности без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что обвиняемая за полгода — с июля по декабрь 2017 года — без лицензии на образовательную деятельность организовала учебный процесс в двух филиалах московского колледжа.

Между тем не задумалась о программах обучения, а преподаватели подбирались без учёта их образования и стажа работы. За полгода обвиняемая заключила более 200 договоров на обучение на сумму свыше 15 млн рублей.

Женщина обвиняется в мошенничестве и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением крупного дохода. Уголовное дело направлено в суд города Сургута для рассмотрения по существу.