Анкара, , 21:14 — REGNUM Жертвами землетрясения в турецкой провинции Измир на западе страны, по последним данным, стали почти 70 человек. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 1 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным ведомства, в результате землетрясения, эпицентр которого находился недалеко от города Сеферихисар провинции Измир, погибли 69 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. В море недалеко от турецкого города Сеферихисар располагался эпицентр подземных толчков.

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