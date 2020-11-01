Минск, , 20:58 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 200 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в стране. Об этом 1 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

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По данным правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 204 участника акций протеста, некоторых из которых уже отпустили.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 120 протестующих.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко в президентском дворце на встрече с руководством МВД заявил, что он считает независимость и суверенитет Белоруссии залогом достойной жизни будущих поколений.

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