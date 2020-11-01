Монпелье, Франция, , 20:25 — REGNUM Во Франции произошла перестрелка между участниками двух преступных банд. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, инцидент произошел 1 ноября в одном из районов города Монпелье. По последним данным, в результате перестрелки пострадал и был госпитализирован один человек.

«Перестрелка между двумя конкурирующими бандами в популярном районе Монпелье произошла в воскресенье», — пишут журналисты.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный напал на православного священника в Лионе 31 октября. Мужчина, получивший ранение, был госпитализирован в местную больницу.

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