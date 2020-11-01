Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM 63-летний житель Екатеринбурга скончался через несколько часов после выписки из инфекционного госпиталя. Об этом журналистам сообщила дочь гражданина.

По данным Е1.ru, он почувствовал себя плохо две недели назад. Появились одышка и кашель. Медики диагностировали двустороннюю пневмонию, и мужчину госпитализировали в стационар в Сысерти. Основным диагнозом является COVID-19. Впрочем, результат теста на коронавирус оказался отрицательным, и напротив диагноза в скобках стоит указано «неподтверждённая».

Заболевание протекало средне-тяжело. А 31 октября мужчину выписали, согласно выписному эпикризу, в удовлетворительном состоянии. При этом, по словам дочери мужчины, он не мог идти. Приехав домой, ему вызвали скорую помощь. И затем сердце гражданина навсегда остановилось.

Отметим, в минздраве Свердловской области пообещали провести проверку в том случае, если данный факт подтвердится. Информацию о её результатах доведут до родственников умершего.