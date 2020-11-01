Анкара, , 18:12 — REGNUM Более 60 человек погибли в результате мощного землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 1 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным представителей ведомства, число жертв удара стихии в регионе возросло до 62. Кроме того, в местные больницы были доставлены 940 раненых.

В настоящее время сотрудники специальных служб продолжают поисково-спасательные работы в восьми разрушенных зданиях.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов провинции Измир в Эгейском море 30 октября.

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