Киев, , 14:35 — REGNUM Гражданин Украины пытался ввезти в страну психотропные и наркосодержащие препараты, сообщает 1 ноября пресс-служба пограничной службы Украины.

Ограниченные для перемещения через границу препараты пограничники выявили при досмотре грузового автомобиля в пункте пропуска «Ужгород». Транспортное средство прибыло из Словакии.

Согласно сопроводительным документам, водителем оказался гражданин Украины, который из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Среди груза правоохранители при досмотре обнаружили коробку с лекарственными средствами.

Среди препаратов оказалось большое количество наркосодержащих и психотропных медицинских препаратов. В грузовике было обнаружено в общей сложности порядка 640 единиц медицинских препаратов на общую сумму около девятнадцати тысяч гривен (53 000 рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, на юге Украины в порту «Южный» в одном из контейнеров правоохранители обнаружили 50 кг кокаина.