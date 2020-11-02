Димитровград, Ульяновская область, , 06:22 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по делу о двойном убийстве, совершённом в Новоспасском районе. Фигурант уголовного дела получил 17,5 года лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

Разбирательства начались после того, как 30 мая 2020 года в одной из деревень Новоспасского района были обнаружены трупы двух мужчин. По подозрению в совершении убийства задержан 54-летний житель Николаевского района. Правоохранители установили, что у убитых мужчин были неприязненные отношения с ранее судимым фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, в тот день злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пробрался в дом, где было застолье, и «из мести» зарезал ножом двух спящих мужчин. Также было совершено нападение на хозяина дома, который получил лёгкие ранения.

Злоумышленник признан виновным в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ). Суд назначил ему 17,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Отметим, что в Димитровграде вступил в законную силу приговор в отношении 44-летнего мужчины, которого признали виновным в смерти 38-летней сожительницы. Суд установил, что 24 мая 2020 года в ходе ссоры из-за ревности мужчина избил женщину, от полученных травм она скончалась 26 мая. Он получил 11 лет колонии особого режима.