Димитровград, Ульяновская область, , 04:55 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области предъявлено обвинение по делу о покушении на изнасилование десятилетней девочки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Нападение было совершено днём 29 октября 2020 года в одном из многоэтажных домов Димитровграда. По версии правоохранителей, в лифте было совершено нападение на десятилетнюю девочку, школьницу пытались изнасиловать.

В совершении преступления подозревают 19-летнего безработного парня. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка была госпитализирована. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов эмоционально отреагировал на преступление, отметив, что ему «сложно подобрать слова, в первую очередь, как отцу дочерей». Глава региона подчеркнул, что «это ужасное преступление не должно остаться безнаказанным».

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