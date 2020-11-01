Киев, 1 ноября 2020, 12:56 — REGNUM Сообщение о минировании моста Патона в Киеве поступило патрульной полиции украинской столицы, сообщили 1 ноября в пресс-службе полиции.
По информации правоохранителей, движение по мосту в обоих направлениях временно ограничено.
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Напомним, 31 октября в украинской столице недалеко от станции метро «Позняки» на припаркованный автомобиль рухнул строительный кран, заблокировав движение по улице Александра Мишуги.