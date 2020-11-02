Димитровград, Ульяновская область, , 06:42 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области правоохранители обнаружили большой склад автозапчастей с признаками контрафакта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Место производства и хранения автозапчастей выявлено таможенниками при оперативном взаимодействии с ульяновской полицией и при поддержке отряда СОБР самарской таможни. Изъято более 1 тыс. единиц автозапчастей с товарными знаками отечественных и зарубежных производителей с признаками контрафакта.

Товар находился на складе, принадлежавшем димитровградской фирме. По данным правоохранителей, продукцию планировали реализовать в Ульяновской области и за пределами региона.

В настоящее время проводится экспертиза автозапчастей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюменской области задержали фуру с тоннами контрафактной одежды — спортивными костюмами, толстовками, брюками, футболками и куртками известных мировых брендов. Ущерб правообладателям исчисляется суммой в 40 млн рублей.